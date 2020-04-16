США заподозрили Китай в тайных ядерных испытаниях

Соединенные Штаты подозревают Китай в тайном проведении ядерных испытаний, говорится в докладе Госдепартамента США, адресованном Конгрессу.

«Китай поддерживал высокий уровень деятельности на Лобнорском полигоне ядерных испытаний на протяжении 2019 года», – передает РИА «Новости» текст документа.

«Возможные приготовления Китая к круглогодичному использованию Лобнорского полигона, использование взрывоизолирующих помещений, широкие земляные работы в Лобноре и отсутствие транспарентности по ядерным испытаниям, в том числе и частая блокировка данных со станций международной мониторинговой сети... вызывают обеспокоенность относительно того, соблюдает ли страна стандарт «нулевого уровня», которого придерживаются в моратории на ядерные испытания США, Великобритания и Франция», – сказано в докладе Госдепа.

Китайские власти неоднократно отвергали подобные обвинения.

Вместе с тем, в докладе говорится, что Россия в 2019 году соблюдала Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

«США поднимали с РФ некоторые вопросы, связанные с имплементацией, по дипломатическим каналам в конце двусторонней консультативной комиссии. По состоянию на 31 декабря 2019 года обсуждения продолжались», – говорится в документе.

США хотят подключить Китай к договору о контроле над вооружениями, но согласия Пекина так и не получили. Россия выступает за продление СНВ-3 «без предварительных условий и искусственных затяжек».