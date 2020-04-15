Глава ВОЗ назвал число проходящих клинические испытания вакцин от коронавируса

Клинические испытания от нового коронавируса в мире проходят три вакцины, еще более 70 находятся в разработке, сообщил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Для трех вакцин уже начались клинические испытания, еще свыше 70 в разработке», – уточнил глава ВОЗ, передает РИА «Новости».

Гендиректор организации отметил, что при поддержке ВОЗ проводится программа «тестов солидарности» для обмена данными по разным видам лечения коронавируса в мире.

В ней участвуют больницы из 90 стран и более 900 пациентов, на которых испытываются четыре вида препаратов и их сочетаний для борьбы с заболеванием.

К такому обмену присоединились Аргентина, Бахрейн, Канада, Франция, Иран, Норвегия, Южная Африка, Испания, Швейцария и Таиланд.

Он добавил, что в ВОЗ есть группа медэкспертов, занимающаяся оценкой влияния кортикостероидов и противовоспалительных препаратов на лечение нового коронавируса.

Напомним, число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в мире превысило 2 млн человек. В России за сутки зарегистрировано 3388 новых случаев заражения коронавирусом.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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