Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2 млн

Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в мире превысило 2 млн человек, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.

По данным на 17.05 мск, коронавирусом в мире заражены 2 млн 984 человека, скончались 128 тыс. 11 пациентов, число выздоровевших превысило 500 тысяч, сообщает РИА «Новости».

В России за сутки зарегистрировано 3388 новых случаев заражения коронавирусом.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.