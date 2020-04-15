Рошаль призвал ужесточить меры безопасности в больницах

Глава Национальной медицинской палаты, президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль заявил о необходимости ужесточить противоэпидемические мероприятия в больницах, оказывающих экстренную медицинскую помощь.

«С целью профилактики распространения пандемии и недопущения закрытия лечебных учреждений необходимо срочно ужесточить противоэпидемиологические мероприятия в медицинских организациях, оказывающие экстренную медицинскую помощь хирургическим больным, больным с инфарктами, инсультами, травмой, отравлениями и другим. Это относится и к медицинскому, и не к медицинскому персоналу», – цитирует ТАСС Рошаля.

По словам врача, лечебные учреждения должны разработать конкретный план действий и неукоснительно исполнять его, пересмотреть пути движения пациентов.

«[Следует] создать «чистые» и «грязные» зоны, обеспечить действенную индивидуальную защиту персонала, исследования на коронавирус всех сотрудников минимум два раза в неделю, включая работников охраны, и каждого поступающего в стационар больных. Каждого поступающего больного необходимо расценивать как потенциального носителя коронавирусной инфекции», – пояснил Рошаль.

В России за сутки зарегистрировано 3 тыс. 388 новых случаев заражения коронавирусом (2 тыс.774 за предыдущие сутки). Наибольшее число новых вирус-положительных пациентов зарегистрировано в Москве – 1 тыс.774 человека, в Подмосковье – 272, в Мурманской области – 137. Всего в стране зарегистрировано 24 тыс.490 заболевших в 84 регионах

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД