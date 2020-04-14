Цена нефти марки Brent опустилась ниже 30 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent во вторник опустилась ниже 30 долларов за баррель, выше этой отметки показатель находился всю прошлую неделю на новостях о переговорах по сокращению добычи сырья странами соглашения ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

На данный момент цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 5,36% – до 30,04 доллара за баррель, ранее показатель достигал 29,95 доллара. Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 5,98%, до 21,07 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Ранее страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года.

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) резко понизил прогноз по средним мировым ценам на нефть на 2020 и 2021 годы.