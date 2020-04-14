Стало известно о «подставе» Грудининым аудиторской компании

Павел Грудинин был переизбран 19 марта директором ЗАО «Совхоз им. Ленина» незаконно: компания «Стимул», являющаяся официальным аудитором совхоза, была против проведения собрания, так как могла выдать свое заключение не ранее 21 апреля. Из-за этого аудиторской фирме грозит лишение лицензии.

Таким образом, Павел Грудинин был переизбран директором ЗАО незаконно, ведь собрание состоялось при отсутствии необходимого заключения, пишет «Ридус».

Именно поэтому акционеров не пускали знакомиться с документами до собрания и не пустили на собрание, сообщает портал. Грудинин таким образом подставил солидную аудиторскую фирму, которой теперь грозит лишение лицензии, пишут авторы Telegram-канала «Клубничное Ранчо».

Грудинин не имел права проводить собрание акционеров еще и потому, что существует решение Арбитражного суда Московской области, запрещающее руководителю «Совхоза им. Ленина» устраивать подобные мероприятия.

Ранее Арбитражный суд Московской области принял решение взыскать с директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина более 1 млрд рублей в пользу возглавляемого им предприятия. Истцами по этому делу выступили акционеры «Совхоза имени Ленина» Иван, Ольга и Тамара Маркины, Александр и Дмитрий Ерошкины, а также Нина Солодошкина. Они обвиняют Грудинина в причинении предприятию убытков на сумму 2,1 млрд рублей. Речь идет о невыгодной продаже принадлежащих совхозу двух земельных участков компании «ТТ Девелопмент», главным бенефициаром которой является Павел Грудинин.

«Грудинин нажил богатство не за счет эффективного хозяйствования и выращивания клубники, а благодаря продаже по бросовым ценам дорогой подмосковной земли, примыкающей к МКАДу», – заявила Ольга Маркина.

Ранее сообщалось, что жители подмосковного Совхоза имени Ленина опасаются массового заражения коронавирусом после того, как у заместителя главы совхоза Павла Грудинина оказался положительный тест на коронавирус. Они считают, что действия команды Грудинина были неприемлемыми в условиях инфекционной угрозы.