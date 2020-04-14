Минздрав разработал способы постконтактной профилактики коронавируса

Минздрав разработал способы экстренной постконтактной профилактики заражения коронавирусом для медицинских работников, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Разработаны способы экстренной постконтактной профилактики инфекции для медработников в случае попадания биологических жидкостей на кожу или слизистые оболочки, а также схема медикаментозной профилактики медработников», – говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Все медицинские работники каждый день проходят осмотр и дистанционно измеряют температуру.

За 13 апреля в России зарегистрировано 2774 новых случая коронавируса в 51 регионе. Таким образом, общее число случаев коронавирусной инфекции выросло до 21 102.

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