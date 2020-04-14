Пушков объяснил планы США расследовать вину Китая в пандемии коронавируса

«Белый дом и республиканцы ищут, как решить проблему переизбрания Трампа, на уровне внешней политики, пропаганды и обвинений в адрес Китая и ВОЗ», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя старт расследования Сенатом США роли Китая в распространении коронавируса.

«Американские власти не справляются с пандемией коронавируса, и сфокусированное на Китае расследование позволяет переложить ответственность за провал на внешние факторы», – считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Их логика состоит в том, что Китай якобы вовремя не предупредил об опасности вируса и пытался исказить масштабы заболеваемости, тем самым дезориентировав другие государства. А Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), по все той же логике американцев, якобы подыгрывала Китаю и давала необъективную оценку китайским усилиям по ликвидации эпидемии», – пояснил сенатор.

«Но информация о коронавирусе начала поступать в начале января. После Китая вирус пришел в Южную Корею, потом в Японию и Таиланд. Потом он перекинулся в Европу и лишь затем – в США. Соответствующие американские службы – разведывательные, эпидемиологические, санитарные – должны были отслеживать эту ситуацию. Времени подготовиться у них было более чем достаточно», – отметил Пушков.

«Если американские специалисты не видели в этом угрозу – это свидетельствует либо об их полной некомпетентности, либо о нежелании поднимать перед руководством страны неприятные вопросы», – констатировал сенатор.

«Потому США вряд ли преуспеют в этом расследовании. Итоговый доклад не будет содержать веских доказательств, как их не было и в докладе Мюллера о вмешательстве России в американские выборы. Обвинить Китай или ВОЗ во всех бедах, связанных с коронавирусом, не выйдет», – предположил собеседник.

«К чему это может привести? Если хаотичный рост смертности от коронавируса в США не будет остановлен – Трампу грозит проигрыш на президентских выборах. Потому Белый дом и республиканцы ищут, как решить эту проблему на уровне внешней политики, пропаганды и обвинений в адрес Китая и ВОЗ», – заключил сенатор.

Ранее председатель комитета Сената США по внутренней безопасности и правительственным делам Рон Джонсон сообщил о намерении расследовать причины появления и распространения коронавируса, а также роли Китая и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в сокрытии информации о появлении вируса.

По словам сенатора, комитет хочет выяснить обстоятельства появления и распространения вируса, и по какой причине Соединенные Штаты не были должным образом подготовлены к эпидемии.

«Где все это началось? Имела ли место передача [инфекции] от животного человеку? Или случилась утечка из лаборатории в Китае, где, например, с самыми благими целями могла идти разработка лекарств от других [типов] коронавирусов? Мы также должны изучить, какую роль сыграла ВОЗ в сокрытии информации о появлении вируса», – отметил председатель комитета.

По словам одного из участников расследования, сенатора Рика Скотта, «мы не можем доверять коммунистическому Китаю, мы также узнали, что не можем доверять ВОЗ, потому что они лгали нам».

Напомним, число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 2 млн. Наиболее тяжелая ситуация складывается в США, где на 682 тыс. 619 зараженных приходятся 23 тыс. 529 жертв.

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