Блогер: Сторонники Навального пиарятся на ситуации с коронавирусом

Сторонники Навального делают вид, что помогают медикам и распространяют фейки о коронавирусе, считает блогер Илиас Меркури. Он провел расследование фейков, тиражируемых «медицинским» проектом Навального.

«Сторонники блогера Алексея Навального пытаются создать у своей аудитории в блогосфере впечатление, будто в больницах у медработников нет всех необходимых средств индивидуальной защиты», – рассказал газете ВЗГЛЯД журналист и блогер Илиас Меркури.

«Навальный запустил в Сети свой новый проект. В рамках проекта его сторонники «расшаривают» по Сети видеозаписи о том, как они бесплатно передают средства индивидуальной защиты и медикаменты в клиники. Но если судить по этим видео, там лучшем случае медицинские маски «эконом-класса». Причем видно: это товары, купленные непонятно где. Если ты передаешь в клиники средства индивидуальной защиты в условиях пандемии, надо понимать – все должно быть дезинфицировано, – указал Меркури. – А сама же руководитель нового проекта Анастасия Васильева фигурирует на видеозаписях в строительной маске для лакокрасочных работ».

«Кстати, большие вопросы вызывает сам персональный состав «медицинского проекта», – подчеркнул Меркури. – Личный офтальмолог Навального Васильева давно ни с кем из реальных медиков не работает. Появляются с ней в кадре люди в белых халатах, изображают врачей, не будучи таковыми».

Напомним, в минувшую пятницу глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о том, что система здравоохранения полностью мобилизована – в том числе и в том, что касается производства средств индивидуальной защиты.

«Отсутствие в клиниках средств индивидуальной защиты – это лишь один из многих фейков, которые распространяются через этот проект Навального», – отметил по этому поводу Меркури.

По словам блогера, откровенным вымыслом стала и история про больницу в Уфе. В больнице действительно выявили заражение коронавирусом и поэтому власти посадили ее персонал на карантин. Но сторонники Навального сообщали, будто «уфимские врачи, которых закрыли, через окно убегают в город, чтобы помочь больным пациентам в окрестных домах». «Они якобы хвалят врачей, но при этом намекают на то, что врачи сами нарушают карантин, то есть тем самым сами распространяют заразу», – отметил собеседник.

Ранее сообщалось, что больницу в Уфе закрыли на карантин из-за подозрения COVID-19 у пяти врачей. Позже Роспотребнадзор начал в больнице расследование. Кроме того, следователи начали проверку больницы по массовому заражению инфекцией. Генпрокуратура взяла на контроль ход проверки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сторонники блогера Алексея Навального уже неоднократно критиковались представителями медицинского сообщества за попытки саморекламы на темах здравоохранения. Кроме того, пользователи соцсетей уличили их в завышении цифр отчетности по закупкам средств индивидуальной защиты для медиков.

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