Следователи начали проверку больницы в Уфе, в которой коронавирус заподозрили у 170 человек

Следственный комитет инициировал доследственную проверку по факту возможной халатности начальства Республиканской клинической больницы в Уфе.

«Следственным отделом по Кировскому району Уфы следственного управления СК РФ по республике Башкортостан организована доследственная проверка по признакам преступления ... (халатность), по факту возможного непринятия своевременных мер руководством Республиканской клинической больницы имени Куватова по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди медицинского персонала и пациентов больницы», – сообщается на сайте ведомства.

Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего, провести опрос руководства, сотрудников и пациентов медучреждения.

Напомним, ранее в пятницу министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин сообщил, что коронавирусную инфекцию подозревают у 170 пациентов и врачей республиканской клинической больницы в Уфе, закрытой на карантин 6 апреля.

Свое расследование также начало управление регионального Роспотребнадзора.

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