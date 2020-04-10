Мурашко заявил о мобилизации здравоохранения для борьбы с коронавирусом

Россия мобилизовала систему здравоохранения для борьбы с коронавирусом, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Системы здравоохранения испытывают стресс по количеству продукции расходных материалов: средства индивидуальной защиты, аппараты искусственной вентиляции легких. Но мобилизация произведена, она идет», – заявил Мурашко, передает ТАСС.

Глава ведомства отметил, что в России есть 94 тыс. коек для пациентов с коронавирусом. «Есть вариант усиления этого количества», – добавил Мурашко, сообщает РИА «Новости».

Он добавил, что процент реанимационных коек должен быть не менее 30% от общего количества, также койки должны быть на 70% оснащены кислородом, запасами лекарственных препаратов и т.д.

Напомним, в России за сутки выявили 1 тыс. 786 новых случаев коронавируса. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 11 тыс. 917 случаев коронавируса в 82 регионах. Выздоровели 795 человек.

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