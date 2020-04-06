«Альянс врачей» уличили в липовых отчетностях по закупкам средств защиты

Пользователи соцсетей уличили профсоюз «Альянс врачей», связанный с блогером Алексеем Навальным, в завышении цифр отчетности по закупкам средств индивидуальной защиты для медиков, пишут СМИ.

Так, «Альянс врачей» отчитался о сборе почти 2,5 млн рублей на покупку средств индивидуальной защиты для медиков к 1 апреля. В отчете сказано, что на 4 апреля профсоюз потратил около 294 тыс. рублей, передает «Ридус» со ссылкой на блог «Фонд бабла с коррупцией».

«Чтобы передать помощь медикам «Альянс» отправил три машины, все пассажирские места в салоне были заняты представителями профсоюза и иностранными журналистами, а коробки со средствами защиты почти на 300 тысяч рублей без труда уместились в багажнике», – пишут блогеры.

Пользователи сравнили объем поддержки от «Альянса врачей» с помощью, предоставляемой другими волонтерами. Например, наборы защиты для медиков от оренбургского бизнесмена на 44-45 тыс. рублей едва смогли поместиться во внедорожнике, в котором перевозились 1,5 тыс. защитных масок и столько же наборов перчаток.

Для наглядности авторы блога совместили две фотографии. «Очевидно, что реальную помощь, не гоняясь за большими цифрами, оказал оренбургский предприниматель, в то время как «Альянс врачей» скрыл информацию о реальном объеме поддержки в своих отчетах», – заключили авторы.

Между тем юрист Илья Ремесло прокомментировал еще один скандал, связанный с Навальным. «У Алексея Анатольича Навального в очередной раз «неудобно получилось». Сегодня он опубликовал пост, в котором всерьез сравнил гламурную блонду и тусовщицу Васильеву (личный врач Навального) и тех врачей, что сутками дежурят и спасают жизни людей», – рассказал юрист.

«Все бы ничего, мы уже привыкли, что Навальный – блогер с низкой социальной ответственностью. Но в своем посте Навальный выложил документ от МЧС, в котором перечисляются проблемы медучреждений в регионах страны. Давайте посмотрим, что происходит в Новгородской области, куда срочно поехала помогать Васильева, наверное там ужас-ужас? А там – нет никаких проблем с масками и средствами защиты. В отличие, например, от Архангельской области – куда Васильева почему-то не поехала. И правда, зачем так далеко – когда можно поехать «помогать» в регион, который совершенно в этом не нуждается?» – отметил Ремесло.

«Лишнее доказательство, что деятельность команды Навального не имеет никакого отношения к помощи людям. Это чистый и циничный пиар, в данном случае – на здоровье и проблемах людей», – заключил Ремесло.

Напомним, ранее Ассоциация управленцев здравоохранения заявила, что возглавляемая Васильевой, личным врачом Навального, организация «Альянс врачей» распространяет фейковые сообщения об эпидемии коронавируса.

Васильеву, нарушившую режим самоизоляции и направившуюся в Новгородскую область якобы для оказания помощи местным медикам, задержала полиция. В отношении нее составили два административных протокола.

Позднее заместитель главного врача по хирургической работе Новгородской областной клинической больницы Сергей Новиков сообщил, что в медучреждении есть все необходимые для работы средства индивидуальной защиты.

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