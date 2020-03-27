«Альянс врачей» обвинили в распространении фейков про коронавирус

Ассоциация управленцев здравоохранения в соцсетях сообщила, что организация «Альянс врачей» распространяет фейковые сообщения об эпидемии коронавируса.

«Ошибочно называющий себя профсоюзом «Альянс врачей» систематически лжет о ситуации с эпидемией коронавируса. Недавно руководитель организации Анастасия Васильева распространяла новость о том, что коллектив московского роддома №8 предложил переоборудовать койки под инфекционный стационар для больных пневмонией. И именно на этом Васильева делает акцент, возмущаясь, что якобы предлагается принимать больных пневмонией одновременно с роженицами», – говорится в сообщении ассоциации в Facebook.

Васильева умышленно умалчивала, что роддом пустует на 40%, всех рожениц по их желанию переводят в другие отделения, а для лечения пневмонии штат пополнят пульмонологи и терапевты, отмечает Ассоциация управленцев здравоохранения.

«Но так как в данном контексте новость не звучит скандально, Васильева сообщила только часть правды», – говорится в сообщении. В посте приводится ссылка на издание «Крюковские ведомости», в котором отмечается, что сотрудники роддома №8 города Москвы предложили обустроить стационар для тяжелобольных коронавирусной инфекцией.

«А рассуждая о лечении потенциально зараженных коронавирусом, глава «Альянса врачей» и вовсе перевернула информацию с ног на голову. Она утверждала, что Минздрав рекомендует таким больным обращаться в поликлинику по месту жительства, чем ставит под угрозу заражения других посетителей. Распоряжение, на которое она ссылается, датировано 29 февраля. При этом на момент выхода ее эфира уже по крайней мере пять дней на сайте Минздрава было опубликовано обращение к гражданам с призывом, в случае ухудшения самочувствия, вызывать врача на дом и не ходить в поликлинику», – отмечается в сообщении.

В ассоциации подчеркнули, что председатель «Альянса врачей» Васильева вместо помощи людям «систематически дезинформирует» их о работе системы здравоохранения.