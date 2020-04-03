Врачи рассказали о наличии средств индивидуальной защиты в больницах Новгородской области

Заместитель главного врача по хирургической работе Новгородской областной клинической больницы Сергей Новиков сообщил, что в медучреждении есть все необходимые для работы средства индивидуальной защиты – перчатки, медицинские маски и антисептики.

«В нашей больнице есть необходимые средства защиты для работы. Полагаю, что такая ситуация и в других учреждениях здравоохранения. Если есть желающие, которые сейчас, во время самоизоляции, готовы оказать поддержку больницам, то они должны делать это с умом. Ведь помощь можно оказать по-разному. Мы продолжаем работать на своих местах. Неоднократно говорил и еще раз повторюсь, что нам некогда заниматься пиаром и политикой», – приводят его слова «Новгородские ведомости».

В свою очередь главный врач Боровичской ЦРБ Вадим Ладягин заявил, что медучреждения вправе использовать в своей работе исключительно сертифицированные средства индивидуальной защиты и поэтому не любая благотворительная помощь может быть принята. «Мы готовы принимать благотворительную помощь. Но здравый рассудок терять не стоит. Если у вас возникает желание помочь, свяжитесь со Штабом волонтеров: передать маски, перчатки можно через них. Сегодня в регионах непростая эпидемиологическая обстановка, в условиях карантина привычный порядок работы меняется. Подвергать опасности жизнь и здоровье медицинского персонала и благотворителей совершенно неразумно», – сказал Ладягин.

Ладягин также рассказал и о новом режиме работы медицинских учреждений Новгородской области, введеном в связи с угрозой коронавируса. «Просто так теперь в больницу не проникнуть, потому что существует определенный жесткий режим. Еще раз говорю: это сохраняет жизни, как и самих пациентов, так безусловно сохраняет и наших медицинских работников», – приводит его слова 53news.

Такие заявления медики сделали на фоне сообщений о том, что председатель профсоюза медработников «Альянс врачей» Анастасия Васильева 2 апреля, не имея регистрации в Новгородской области, направилась в этот регион, покинув место своего проживания в Москве и соответственно нарушив режим самоизоляции. Свои действия Васильева мотивировала якобы планами «раздавать медицинские маски». Ее автомобиль остановили сотрудники полиции на 402-м километре трассы М11 по направлению из Москвы в Великий Новгород.

В пятницу в отношении Васильевой в Окуловский районный суд поступило два протокола об административном правонарушении по ч.1 ст.19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и один протокол об административном правонарушении по ст.20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).

Позже Ассоциация управленцев здравоохранения в соцсетях заявила, что возглавляемая Васильевой организация «Альянс врачей» распространяет фейковые сообщения об эпидемии коронавируса. Подчеркивалось, что Васильева вместо помощи людям «систематически дезинформирует» их о работе системы здравоохранения.

В Новгородской области по состоянию на 2 апреля было зарегистрировано три случая коронавирусной инфекции. Первый пациент уже выздоровел и выписан после двух отрицательных тестов.

Достоверные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД