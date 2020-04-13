Испытания второй вакцины от коронавируса разрешили в Китае

Правительство Китая санкционировало клинические испытания инактивированной вакцины от коронавируса нового вида, она станет второй вакциной в стране и третьей в мире, которая вступила в стадию клинических испытаний, сообщило издание «Пэнпай».

«Заявка входящей в государственную корпорацию Sinopharm («Синофарм») компании Wuhan Institute of Biological Products («Ухань инститьют оф байолоджикал продактс») на первичные и вторичные клинические испытания инактивированной вакцины от коронавируса нового типа (Vero клетка) получила одобрение в регистре Центра клинических испытаний Китая, – передает ТАСС сообщение издания.

Напомним, 17 марта в Китае завершились клинические исследования противовирусного препарата «Фавилавир», который снимал жар у пациентов с коронавирусом.

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