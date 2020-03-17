Китай завершил испытания препарата от коронавируса

В Китае завершились клинические исследования противовирусного препарата «Фавилавир», который снимал жар у пациентов с коронавирусом, сообщило министерство науки и технологий КНР.

«Китай завершил клинические исследования «Фавилавира» – противовирусного препарата от COVID-19. Препарат сокращает период жара у пациентов с COVID-19 с 4,2 до 2,5 дня без побочных эффектов», – говорится в Twitter газеты «Жэньминь жибао» со ссылкой на пресс-секретаря министерства науки и технологий в Китае.

Dinhero Vivo пишет, что китайское агентство по медицинским продуктам уже одобрило «Фавилавир» в качестве первого противовирусного препарата, который способен лечить COVID-19. Препарат разработан компанией Zhejiang Hisun Pharmaceutical.

После тестирования 70 пациентов в Шэньчжэне выяснилось, что «Фавилавир» потенциально эффективен в борьбе с коронавирусом. Препарат массово производится в Китае. Также он доступен в Японии.

Ранее научный сотрудник Института исследования лабораторных животных при Академии медицинских наук Цинь Чуань заявил, что Китай к настоящему времени разработал восемь вакцин от коронавируса нового типа, некоторые из них уже показали свою эффективность на животных.

Напомним, по данным ВОЗ, за минувшие сутки в мире зафиксировано 13 903 новых случая заражения коронавирусом, умерли 862 человека. Общее число случаев заражения достигло 167 511, из которых более половины – 86 434 – зафиксированы за пределами материкового Китая. Умерли 6606 человек (3388 смертей вне Китая).

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