Китай заявил о разработке восьми вакцин от коронавируса

Китай к настоящему времени разработал восемь вакцин от коронавируса нового типа, некоторые из них уже показали свою эффективность на животных, заявил научный сотрудник Института исследования лабораторных животных при Академии медицинских наук Цинь Чуань.

«В настоящее время Академия медицинских наук проводит оценку эффективности восьми вакцин. Работы по оценке эффективности части из них уже успешно завершены», – передает ТАСС слова ученого.

Как отметила специалист, тесты проводятся на трансгенных мышах и макаках. В настоящее время проводится оценка возможных побочных эффектов применения препаратов и их безопасности.

По словам Цинь Чуань, при помощи тестов на животных ученые также выявляют наиболее эффективные против пневмонии лекарственные средства, а также выявляют основные способы передачи коронавируса.

Как отметил на том же брифинге директор департамента науки и техники Министерства образования КНР Лэй Чаоцзы, Китай вскоре может приступить к клиническим испытаниям вакцин, разработанных высшими учебными заведениями страны.

«Разработки вакцин от коронавируса нового типа в высших учебных заведениях Китая успешно продвигаются. Есть надежда, что в кратчайшие сроки начнутся клинические испытания части из них», – указал он.

При этом оба спикера не уточнили сроки начала клинических испытаний.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за минувшие сутки в мире зафиксировано 13 тыс. 903 новых случая заражения коронавирусом, умерли 862 человека. Общее число случаев заражения достигло 167 тыс. 511, из которых более половины – 86 тыс. 434 – зафиксированы за пределами материкового Китая. Число летальных случаев выросло до 6 тыс. 606 (3 тыс. 388 смертей вне Китая).

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