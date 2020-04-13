Оценена вероятность более опасной мутации коронавируса

Коронавирус SARS-CoV-2 постоянно меняется, но у него не будет более опасных мутаций, заявил кандидат биологических наук, заведующий лабораторией экологии вирусов НИЦ фундаментальной и трансляционной медицины Кирилл Шаршов.

«Любой вирус имеет геном. Он изменяется постоянно. Даже без влияния внешних факторов мутации происходят редко, но с постоянной скоростью. Внешние факторы могут повлиять на скорость и характер мутаций», – передает RT слова Шаршова.

Он добавил: для того, чтобы не достичь эволюционного тупика, вирусу требуется низкая летальность, поэтому его мутации не должны становиться опаснее для человека.

«Стратегия вируса заставляет его снижать вирулентность со временем, это показано для большинства актуальных вирусов. В целом высокая летальность – это эволюционный тупик для вируса», – отметил Шаршов.

По его мнению, коронавирус может стать сезонным и в начале лета его распространение утихнет, но возобновится в умеренной форме в октябре или ноябре.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

ВОЗ сообщила, что число зарегистрированных случаев коронавируса в мире достигло 1 млн 696 тыс. 588, умерли 105 тыс. 952 человека.

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