Новак оценил готовность российских компаний к концу «золотого века» нефти

Российские нефтяные компании готовы к концу «золотого века» торговли нефтью, они конкурентоспособны, заявил министр энергетики Александр Новак в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

«Наши нефтяные компании сегодня занимаются не только нефтью, но и активно сейчас расширяют, диверсифицируют свою работу по переработке в конечную продукцию, переход уже на производство химической продукции и товаров народного потребления с более высокой добавленной стоимостью. И, на мой взгляд, это очень важно, потому что в будущем нефть будет использоваться не как жидкость и сырье, а будет использоваться в большей степени как источник углерода для производства материалов», – приводит слова министра РИА «Новости».

«Наши (компании) готовы и занимаются [переработкой нефти], на сегодня, я считаю, мы очень конкурентоспособны и по сравнению с другими компаниями мировыми мейджорами, мы очень конкурентоспособны», – сказал Новак.

Министр отметил, что в настоящее время нефтяная отрасль является драйвером развития экономики, общий объем инвестиции в энергетике составляет 5 трлн рублей. По его словам, компании занимаются внедрением самых современных технологий в том числе и по добыче, и по переработке, и по производству новых продуктов.

«Я бы в целом хотел сказать, что, может быть, существует мнение о том, что нефтяной сектор – это только лишь добыча нефти, на самом деле, на сегодняшний день это очень высокопроизводительный и оцифрованный сектор, один из самых продвинутых», – пояснил Новак.

Напомним, в воскресенье состоялось новое заседание ОПЕК+, в ходе которого все 23 страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти. После этого лидеры России, США и Саудовской Аравии провели телефонный разговор, в ходе которого подтвердили вступление в силу договоренностей об ограничении объема добычи нефти.

По словам главы минэнерго Саудовской Аравии, страны ОПЕК+ сократят добычу почти на 12,5 млн баррелей в сутки от уровня апреля. При этом в ОПЕК+ спрогнозировали общемировое сокращение добычи нефти на 19 млн баррелей в сутки с учетом обязательств всех других нефтедобытчиков, включая США, Канаду, Норвегию.

Министр энергетики Александр Новак раскрыл условия сделки нефтедобывающих стран для России, выразив уверенность, что это решение позитивно сбалансирует рынок и цены.