Российские автозаводы возобновляют работу

Российские автопроизводители «АвтоВАЗ», Горьковский автомобильный завод (ГАЗ, головное предприятие «Группы ГАЗ»), Ульяновский автомобильный завод (УАЗ, входит в группу «Соллерс») и калининградский холдинг «Автотор» с 13 апреля возобновляют производство автомобилей.

Все предприятия получили соответствующие разрешения на возобновление производства, а также усилили меры профилактики распространения коронавирусной инфекции, передает ТАСС.

Первым, с 6 апреля, конвейер на автозаводе в Набережных Челнах запустил «Камаз». Также с 6 апреля выпуск автомобилей возобновил завод Mazda Sollers (входит в группу «Соллерс») во Владивостоке и часть предприятий «Группы ГАЗ»: Ярославский моторный завод, Ярославский завод дизельной аппаратуры и отдельные производства Ликинского автобусного завода.

При этом иностранные концерны, заводы которых расположены в России, возобновлять производство автомобилей не спешат. Приостановка конвейера продолжается на заводах Nissan, Hyundai и Toyota в Санкт-Петербурге, Volkswagen и PSA в Калуге, Mercedes в Подмосковье и Renault в Москве.

Единственным зарубежным автопроизводителем, возобновившим выпуск в России в нерабочие дни, стал китайский Haval. Производство автомобилей на заводе компании в Тульской области началось с 8 апреля.

Напомним, выпуск автомобилей в России был приостановлен с 30 марта в связи с указом президента Владимира Путина о нерабочих днях. Позднее глава государства продлил нерабочий период до 30 апреля.

2 апреля «АвтоВАЗ» попросил разрешение на возобновление работы в условиях соблюдения дополнительных санитарных норм и обеспечения безопасности работы людей. 6 апреля стало известно о решении УАЗа возобновить производство.

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