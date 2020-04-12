В работе Twitter произошел глобальный сбой

В ряде стран мира произошел сбой в работе социальной сети Twitter, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Большинство пользователей Twitter (49%) жалуются на сбои в работе сайта. Еще 28% испытывают проблемы с приложением для iPhone или iPad, 22% – с приложением для Android, передает ТАСС.

Наиболее активно о неполадках сообщают в Великобритании, США и Испании. В России с проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска.

Напомним, 11 марта о неполадках в работе Twitter сообщали жители США, Японии, Израиля, Франции и Великобритании, 8 февраля неполадки в Twitter возникли у жителей США, Великобритании, а также Японии. Проблемы с Twitter наблюдались и в январе этого года.

Напомним также, в апреле 2019 года Госдума одобрила в основном чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета. Документ направлен на защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционирования из-за рубежа.