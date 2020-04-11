Гендиректор «Вектора» рассказал о надбавках сотрудникам за работы по коронавирусу

Гендиректор государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что сотрудники предприятия получают премии за работу по противодействию новой коронавирусной инфекции.

«Наша оплата труда состоит из нескольких элементов, одна из них – это сам оклад, а далее добавляются стимулирующие премии, которые порой составляют в десятки раз большую сумму, чем сам оклад. А начиная с января текущего года, когда мы начали активно работать по противодействию новой коронавирусной инфекции, наши сотрудники получают премии, которые порой измеряются в несколько сотен тысяч рублей», – заявил Максютов, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что правительство для поддержки российской экономики из-за распространения нового коронавируса планирует выделить порядка 1 трлн рублей.

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