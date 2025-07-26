Tекст: Вера Басилая

Соединенные Штаты и европейские страны давно знают о масштабах коррупции на Украине, в том числе среди окружения Владимира Зеленского, передает РИА «Новости». Такое заявление сделал бывший посол Британии в России Иэн Прауд в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

Он призвал помнить об этом, поскольку такие люди, как Кир Стармер будут выражать озабоченность и удивление.

Прауд также подчеркнул, что западные политики могут делать вид, будто шокированы коррупционными скандалами, однако на самом деле давно обладают информацией по этому вопросу.

На ваш взгляд Что заставило Зеленского «сдать назад» в скандале с урезанием полномочий антикоррупционных ведомств на Украине? Массовые протесты

Реакция Запада

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Ранее польский министр иностранных дел Радослав Сикорский призвал украинские власти не прекращать борьбу с коррупцией.

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