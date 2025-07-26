Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.7 комментариев
Дипломат Прауд: США и ЕС давно знают о масштабах коррупции на Украине
Ведущие страны Запада уже давно владеют информацией о масштабах коррупции, связанных с Владимиром Зеленским и его ближайшим окружением, сообщил британский дипломат, экс-посол Великобритании в России Иэн Прауд.
Соединенные Штаты и европейские страны давно знают о масштабах коррупции на Украине, в том числе среди окружения Владимира Зеленского, передает РИА «Новости». Такое заявление сделал бывший посол Британии в России Иэн Прауд в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).
Он призвал помнить об этом, поскольку такие люди, как Кир Стармер будут выражать озабоченность и удивление.
Прауд также подчеркнул, что западные политики могут делать вид, будто шокированы коррупционными скандалами, однако на самом деле давно обладают информацией по этому вопросу.
Ранее польский министр иностранных дел Радослав Сикорский призвал украинские власти не прекращать борьбу с коррупцией.
Владимир Зеленский предложил восстановить полномочия Национального антикоррупционного бюро на Украине после массовых протестов в Киеве.
Зеленский запер послов G7 в комнате без связи во время принятия закона о НАБУ.
Издание The Spectator сообщило, что подписание закона, лишающего антикоррупционные органы на Украине независимости, нанесло урон репутации Владимира Зеленского.