Ученые предположили приближение разумного космического объекта к Земле в ноябре

Tекст: Евгения Караваева

Таинственный межгалактический объект может оказаться у Земли уже в ноябре, утверждает группа ученых из Корнеллского университета, передает РИА «Новости». Исследователи предположили, что это технологический артефакт с активным интеллектом, а его намерения полностью непредсказуемы. Впервые объект был зафиксирован 1 июля 2025 года.

В своей работе ученые отмечают: «Чтобы разобраться с крайними случаями, человечеству ничего не нужно делать, кроме как ждать прибытия этого разума с распростертыми объятиями». Однако публикация вызвала скепсис среди других специалистов, которые считают объект обычной кометой, прилетевшей из другой Солнечной системы.

Профессор астрономии Университета Реджины Саманта Лоулер рассказала американскому изданию New York Post, что все признаки указывают именно на это. Эксперты, впрочем, добавили, что статья еще не прошла полноценную экспертную оценку, поэтому относиться к сенсационным выводам стоит с осторожностью.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые из Кембриджского университета обнаружили в атмосфере экзопланеты K2-18b два органических соединения – диметилсульфид и диметилдисульфид.

В июле Британские астрономы назвали аэропорты передатчиками сигналов инопланетянам.