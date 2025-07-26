Военный эксперт Кошкин: Калининградская область для НАТО – это «мертвая зона»

Tекст: Андрей Резчиков

«Николай Патрушев, как ответственный чиновник, делает акцент на том, что если НАТО будет угрожать России захватом территории, то получит адекватный по мощи ответ. Агрессор будет вышвырнут с этой территории», – заявил Андрей Кошкин, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова.

По словам эксперта, на сегодня страны НАТО не готовы к военному конфликту с Россией: «В НАТО говорят, что будут готовы где-то к 2035 году».

При этом Калининградская область подготовлена на случай военного посягательства. «В НАТО есть такое понятие как «мертвая зона». На территории Калининградской области находится Балтийский флот, а также зенитные ракетные комплексы С-400, семейство оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» и другие вооружения. В регионе есть все необходимые системы по отражению военных угроз. Для НАТО это «мертвая зона», – подчеркнул Кошкин.

По мнению собеседника, с военной точки зрения сейчас происходит «наращивание информационной волны против России» с целью проверить ответную реакцию Москвы. «Но надо понимать, что если не быть готовым, то со стороны Запада можно ожидать агрессии», – добавил спикер.

О том, что в случае военного посягательства на Калининградскую область последует немедленный и мощный ответ с применением всех средств, предусмотренных военной доктриной России, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. «Калининградская область – это неотъемлемая часть России и любое военное посягательство на нее встретит немедленный и сокрушительный ответ», – сказал Патрушев.

Чиновник отметил, что планы западных стран в отношении Калининграда давно известны властям России и у страны есть все необходимые военные инструменты для защиты региона. Председатель Морской коллегии заверил, что безопасность Калининградской области будет гарантирована.

Высказывания Патрушева стали ответом на заявления командующего армией США в Европе и Африке Кристофера Донахью, который рассказывал о планах НАТО по оперативному подавлению оборонительного потенциала России в Калининграде. По его словам, НАТО реализует стратегию «линии сдерживания на восточном фланге», включающей усиление военного потенциала и координацию между военной сферой и промышленностью альянса.

В Польше неоднократно называли Калининград «оккупированной территорией». Как говорил генерал польской армии Вальдемар Скшипчак, который скончался на этой неделе, России «нельзя иметь в зоне ответственности Калининградскую область и размещать там свои войска».