Стало известно о плане правительства по поддержке экономики России

Власти для поддержки российской экономики из-за распространения нового коронавируса планируют выделить порядка 1 трлн рублей, сообщает агентство Bloomberg.

Bloomberg сообщает со ссылкой на источники, знакомые с деталями обсуждения плана, что окончательное решение по этому поводу еще не приняли, продолжается обсуждение деталей, передает РИА «Новости».

Предположительно, часть средств пойдет на субсидирование зарплаты работникам, которые находятся на длительных выходных из-за режима самоизоляции.

При этом на реализацию плана правительство планирует взять средства не из Фонда национального благосостояния, а с помощью займа, который, по версии агентства, Москва расценивает наиболее рациональным выбором в ситуации с ценами на нефть.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в 2020 году динамика ВВП в России будет отрицательной. До этого аналитики спрогнозировали срок восстановления экономики России после нефте-вирусного кризиса.

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