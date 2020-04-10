Спрогнозирован срок восстановления экономики России после нефте-вирусного кризиса

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10 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 10:18  |  vz.ru
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Россия и Саудовская Аравия пытаются остановить нефтяной потоп

Спасительная сделка ОПЕК+ получила реальные очертания Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin
Крупнейшие нефтяные игроки – Россия и Саудовская Аравия, судя по всему, сумели сгладить противоречия. Они готовы пойти на рекордные объемы сокращения добычи, уверяют источники. Однако интрига вокруг третьего крупнейшего игрока – США – сохраняется. Обычно США не принимают участия в таких сделках, но угроза перепроизводства в ближайшие месяцы толкает к соглашению всех производителей нефти в мире. Подробности...
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Брюссель настраивает итальянцев против военных из России

Итальянские СМИ назвали российских военных «специалистами биологических войн»Фото: Imago images/Italy Photo Press/ТАСС
Джузеппе Конте пришлось защитить Россию от нападок, которым подвергла нашу страну итальянская печать. Премьер назвал оскорбительными домыслы о том, будто Москва помогает охваченной эпидемией Италии из корыстных мотивов. Ранее либеральные издания уверяли, якобы Россия взамен требует снять с нее санкции, а прибывших для спасения жителей Бергамо наших врачей СМИ назвали «спецами биологической войны». Подробности...
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Как Запад сдал Чехословакию Гитлеру

Март 1939 года. Немецкие войска парадным строем проходят по ПрагеФото: AP/ТАСС
Даже в последние дни перед подписанием в 1938-м году Мюнхенского соглашения оставались шансы спасти и Чехословакию, и даже не допустить Второй мировой войны. О подоплеке этих событий рассказывают шифротелеграммы советских дипломатов - раскрывая, в частности, полузабытую роль Польши и наивность президента Чехословакии.  Подробности...
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Будущее Америки уперлось в неизвестность

Вокруг Байдена неисправимый ореол человека элит и взвесь из множества скандаловФото: Zuma/ТАСС
В условиях, когда каждый заболевший COVID-19 стоит США потери почти 50 рабочих мест, соцопросы отдают победу на грядущих президентских выборах бывшему вице-президенту Джо Байдену. «Опасный коммунист» Сандерс вышел из гонки, хотя и не сдался, а Трамп имеет все шансы сгореть в пожаре пандемии. Означает ли это, что итоги голосования предрешены, и противостояние России и США неизбежно ужесточится? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Либералы хуже печенегов и половцев

Владимир Можегов, публицист
Что-то подсказывает мне, что после окончания этой истории с вирусом, либерализма в нашей могучей империи станет гораздо меньше, а вот консерватизма и человеческой солидарности, сплотившейся против не мнимой, а реальной опасности – гораздо больше. Подробности...
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Проблемы западной цивилизации ведут к большой крови

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Вакханалия псевдолиберализма, которая разразилась на пышных полях западной цивилизации, выливающаяся в самые ублюдочные и постыдные формы, заставляет меня думать, что мы на пороге серьезных перемен, грозящих отнюдь не одному Западу. Подробности...
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Миграционная политика России становится осознанной

Глеб Простаков, журналист
Один из вопросов, которые ставит перед Россией обновленная «новая нормальность», звучит так: нужны ли падающей экономике мигранты? По разным оценкам, в России одновременно пребывают до 12 млн мигрантов – цифра, сравнимая с населением Москвы. Подробности...
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      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

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              Спрогнозирован срок восстановления экономики России после нефте-вирусного кризиса

                 10 апреля 2020, 10:14
              Фото: Марина Лысцева/ТАСС
              Текст: Наталья Ануфриева

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              Российская экономика уменьшится на 3,8% в 2020 году в лучшем случае, в худшем – на 10,2%, говорится в обзоре международной консалтинговой компании McKinsey & Company «Влияние COVID-19 на российскую экономику».

              В базовом сценарии, обозначенном как «сдерживание вируса», экономика после провала вернется на докризисный уровень (конца 2019 года) в середине 2021 года, передает РБК.

              В негативном сценарии («отложенное восстановление») возвращение на докризисный уровень затянется на два года дольше – до середины 2023 года.

              Прогноз датирован 31 марта, это промежуточная версия, объяснили в McKinsey. Он будет обновлен в апреле с учетом произошедших с конца марта событий: с одной стороны, президент России Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до конца апреля (негативно для прогноза); с другой, правительство заложило 1,4 трлн рублей (около 1,3% ВВП) в бюджете на борьбу с последствиями эпидемии и даже больше с учетом решений Путина 8 апреля, расширивших социальную поддержку населения (позитивно для прогноза). При этом падение цен на нефть в прогнозе учитывалось, но не в полном объеме.

              «Возможно, мы наблюдаем самый резкий удар по мировой экономике за послевоенную историю», – считают аналитики McKinsey.

              Если Россия с помощью введенных ограничений сможет остановить распространение инфекции до конца второго квартала, а восстановительный рост начнется уже с июля, ВВП по итогам года сократится на 3,8%.

              В пессимистичном сценарии распространение коронавируса сдержать не получится, мировая экономика окажется в затяжной рецессии (по итогам 2020 года мировой ВВП упадет на 5,7%). Экономика России в этом случае переживет падение примерно на 10% в 2020 году, при этом пик кризиса придется на первый квартал 2021 года, когда ВВП рухнет на 14%.

              Наибольшее падение в обоих сценариях ожидается в потребительском спросе и инвестициях: при базовом сценарии потребление в 2020 году сократится на 4,9 трлн рублей (в ценах 2016 года), а в пессимистическом варианте – на 10,5 трлн рублей; инвестиции упадут на 2,1–3,9 трлн рублей в зависимости от сценария.

              Закрытие части производств, предприятий розничной торговли и сферы услуг приведет к росту безработицы, который будет носить краткосрочный характер при контроле за распространением нового коронавируса. Однако он может привести к сохранению безработицы на уровне выше 8% в среднесрочной перспективе при повторных вспышках эпидемии и продолжительных карантинных мерах. Рост безработицы повлечет за собой падение реальных располагаемых доходов населения, что приведет к сжатию потребительского спроса.

              Схожие оценки опубликовало немецкое рейтинговое агентство Scope Ratings. Здесь выделяются три сценария – базовый, стрессовый и наихудший: ВВП России упадет на 3,3%, 8,8% или 11,3% в зависимости от сценария.

              Главный сценарный параметр – продолжительность возвращения различных секторов российской экономики к докризисным показателям.

              Прогноз Scope учитывает падение цен на нефть. Scope анализирует ВВП производственным методом (по валовой добавленной стоимости секторов). Сектора разделены на нефтедобывающий (где наиболее выражен эффект низких нефтяных цен) и прочие секторы, которые в сценарном анализе работают с почти полной, средней и низкой загрузкой. Также учитывается положительный эффект от фискальных мер, объявленных правительством по состоянию на 8 апреля.

              Базовый сценарий исходит из следующих предпосылок: среднегодовая цена нефти Brent 35 долларов за баррель в 2020 году, постепенное снятие карантинных ограничений ко второй половине года, прибавка к ВВП от мер фискальной и денежно-кредитной политики, объявленных властями.

              Наихудший сценарий исходит из того, что карантинные ограничения продлятся до конца 2020 года, а цены на нефть остаются на уровне 20 долларов.

              При среднем (стрессовом) сценарии Scope исходит из того, что средняя загрузка производственных мощностей в экономике составляет чуть более 75% во втором-третьем кварталах 2020 года, заявил аналитик Scope Ratings по суверенным рейтингам Левон Камерян.

              Отмечается, что российский сектор услуг тесно связан с нефтегазовой отраслью и поэтому тоже уязвим к падению цен на нефть.

              «Сектор недвижимости, внешняя торговля и туризм, отдых и развлечения напрямую затронуты запретами на поездки, карантинами и политикой социального дистанцирования, поэтому в этих секторах мы ожидаем среднюю загрузку около 60% во втором-третьем кварталах», – сообщил Камерян.

              Ранее сообщалось, что пандемия коронавируса лишит мировую экономику 5,5 трлн долларов в ближайшие два года.

              В пятницу сообщалось, что глава российского государства Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд в формате телефонной конференции обсудили добычу нефти.

              Напомним, проект соглашения ОПЕК+ предусматривает снижение добычи нефти и Россией, и Саудовской Аравией на 2,5 млн баррелей. При этом на переговорах Мексика пригрозила выйти из ОПЕК+.

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