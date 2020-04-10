Спрогнозирован срок восстановления экономики России после нефте-вирусного кризиса

Российская экономика уменьшится на 3,8% в 2020 году в лучшем случае, в худшем – на 10,2%, говорится в обзоре международной консалтинговой компании McKinsey & Company «Влияние COVID-19 на российскую экономику».

В базовом сценарии, обозначенном как «сдерживание вируса», экономика после провала вернется на докризисный уровень (конца 2019 года) в середине 2021 года, передает РБК.

В негативном сценарии («отложенное восстановление») возвращение на докризисный уровень затянется на два года дольше – до середины 2023 года.

Прогноз датирован 31 марта, это промежуточная версия, объяснили в McKinsey. Он будет обновлен в апреле с учетом произошедших с конца марта событий: с одной стороны, президент России Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до конца апреля (негативно для прогноза); с другой, правительство заложило 1,4 трлн рублей (около 1,3% ВВП) в бюджете на борьбу с последствиями эпидемии и даже больше с учетом решений Путина 8 апреля, расширивших социальную поддержку населения (позитивно для прогноза). При этом падение цен на нефть в прогнозе учитывалось, но не в полном объеме.

«Возможно, мы наблюдаем самый резкий удар по мировой экономике за послевоенную историю», – считают аналитики McKinsey.

Если Россия с помощью введенных ограничений сможет остановить распространение инфекции до конца второго квартала, а восстановительный рост начнется уже с июля, ВВП по итогам года сократится на 3,8%.

В пессимистичном сценарии распространение коронавируса сдержать не получится, мировая экономика окажется в затяжной рецессии (по итогам 2020 года мировой ВВП упадет на 5,7%). Экономика России в этом случае переживет падение примерно на 10% в 2020 году, при этом пик кризиса придется на первый квартал 2021 года, когда ВВП рухнет на 14%.

Наибольшее падение в обоих сценариях ожидается в потребительском спросе и инвестициях: при базовом сценарии потребление в 2020 году сократится на 4,9 трлн рублей (в ценах 2016 года), а в пессимистическом варианте – на 10,5 трлн рублей; инвестиции упадут на 2,1–3,9 трлн рублей в зависимости от сценария.

Закрытие части производств, предприятий розничной торговли и сферы услуг приведет к росту безработицы, который будет носить краткосрочный характер при контроле за распространением нового коронавируса. Однако он может привести к сохранению безработицы на уровне выше 8% в среднесрочной перспективе при повторных вспышках эпидемии и продолжительных карантинных мерах. Рост безработицы повлечет за собой падение реальных располагаемых доходов населения, что приведет к сжатию потребительского спроса.

Схожие оценки опубликовало немецкое рейтинговое агентство Scope Ratings. Здесь выделяются три сценария – базовый, стрессовый и наихудший: ВВП России упадет на 3,3%, 8,8% или 11,3% в зависимости от сценария.

Главный сценарный параметр – продолжительность возвращения различных секторов российской экономики к докризисным показателям.

Прогноз Scope учитывает падение цен на нефть. Scope анализирует ВВП производственным методом (по валовой добавленной стоимости секторов). Сектора разделены на нефтедобывающий (где наиболее выражен эффект низких нефтяных цен) и прочие секторы, которые в сценарном анализе работают с почти полной, средней и низкой загрузкой. Также учитывается положительный эффект от фискальных мер, объявленных правительством по состоянию на 8 апреля.

Базовый сценарий исходит из следующих предпосылок: среднегодовая цена нефти Brent 35 долларов за баррель в 2020 году, постепенное снятие карантинных ограничений ко второй половине года, прибавка к ВВП от мер фискальной и денежно-кредитной политики, объявленных властями.

Наихудший сценарий исходит из того, что карантинные ограничения продлятся до конца 2020 года, а цены на нефть остаются на уровне 20 долларов.

При среднем (стрессовом) сценарии Scope исходит из того, что средняя загрузка производственных мощностей в экономике составляет чуть более 75% во втором-третьем кварталах 2020 года, заявил аналитик Scope Ratings по суверенным рейтингам Левон Камерян.

Отмечается, что российский сектор услуг тесно связан с нефтегазовой отраслью и поэтому тоже уязвим к падению цен на нефть.

«Сектор недвижимости, внешняя торговля и туризм, отдых и развлечения напрямую затронуты запретами на поездки, карантинами и политикой социального дистанцирования, поэтому в этих секторах мы ожидаем среднюю загрузку около 60% во втором-третьем кварталах», – сообщил Камерян.

Ранее сообщалось, что пандемия коронавируса лишит мировую экономику 5,5 трлн долларов в ближайшие два года.

В пятницу сообщалось, что глава российского государства Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд в формате телефонной конференции обсудили добычу нефти.

Напомним, проект соглашения ОПЕК+ предусматривает снижение добычи нефти и Россией, и Саудовской Аравией на 2,5 млн баррелей. При этом на переговорах Мексика пригрозила выйти из ОПЕК+.

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