Россия и Саудовская Аравия собрались сократить добычу нефти равными квотами

Проект соглашения ОПЕК+ предусматривает снижение добычи нефти и Россией, и Саудовской Аравией на 2,5 млн баррелей.

Как следует из документа, в мае-июне они должны будут сократить добычу нефти равными квотами с 11 млн баррелей в сутки до 8,5 млн баррелей, передает ТАСС.

Крупные квоты предусмотрены для ряда других стран. Ирак должен снизить добычу на 1 млн баррелей в сутки, ОАЭ – на 0,7 млн, Нигерия – на 0,42 млн, Мексика – на 0,4.

В целом государства ОПЕК+ ограничат добычу на 10 млн баррелей. Добыча нефти должна снизиться с 43,8 млн до 33,8 млн баррелей в сутки.

Страны ОПЕК снизят добычу на 6 млн баррелей в сутки, другие участники соглашения – на 3,9 млн баррелей в сутки.

Иран, Ливия и Венесуэла могут не сокращать добычу из-за внутриполитических кризисов.

Напомним, Мексика выступила против таких условий и выразила намерение выйти из ОПЕК+.