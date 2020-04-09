Мексика пригрозила выйти из ОПЕК+

Мексика выступила против сокращения добычи нефти и выразила намерение выйти из ОПЕК+, сообщили источники.

Bloomberg и Reuters сообщают, что Мексика может получить статус наблюдателя. При этом министры ОПЕК+ все же пытаются убедить Мексику изменить позицию. Позднее источники Wall Street Journal заявили, что все страны ОПЕК+ «согласны сократить добычу», Мексика также дала свое согласие, но другие источники утверждают, что возражения Мексики все еще не сняты.

Источник РИА «Новости» в одной из делегаций, участвующих в заседании, сообщил, что «есть общий проект, процесс идет», но «ничего не принято», нет «окончательного решения».

Утверждается, что предлагаемая «сделка выглядит сейчас так»: страны ОПЕК+ «сократят добычу на 10 млн баррелей в сутки в мае-июне, в июле-декабре – на 8 млн баррелей в сутки, далее на 6 млн баррелей в сутки с января 2021 года до апреля». При этом «исключены Иран, Ливия и Венесуэла».

Государства будут сокращать добычу на 22%, при этом для России и Саудовской Аравии базовым уровнем, от которого будет отсчитываться сокращение, является 11,3 млн баррелей в сутки, то есть в ближайшие месяцы они будут обязаны добывать не более 8,8 млн баррелей в сутки.

При этом сценарий общего сокращения альянсом добычи на 11 млн баррелей в сутки сейчас не обсуждается. От стран, которые не входят в альянс, ОПЕК+ хочет видеть сокращение на 5 млн баррелей в сутки.

Если все страны ОПЕК+ согласятся с условиями новой сделки по сокращению добычи нефти, то планируется, что она будет длиться до апреля 2022 года.