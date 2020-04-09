Страны ОПЕК+ обсудили сокращение добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки

На заседании в четверг страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки в мае-июне, сообщает источник.

Источник ТАСС, участвующий в переговорах, сообщил, что министры ОПЕК+ обсуждают сокращение добычи на 10 млн баррелей в сутки на май – июнь. В последующие месяцы ограничения, по его словам, сохранятся, но в меньшем объеме.

«Затем до конца года квота снижается до 8 млн б/ с, а до конца апреля 2021 года – до 6 млн б/с», – сказал он.

По его данным, переговоры продолжаются.

Ранее глава ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, что разрыв спроса и предложения на рынке нефти «ужасает».

В четверг страны ОПЕК+, в том числе Россия и Саудовская Аравия, а также ряд стран вне объединения, начали заседание по возможному сокращению добычи нефти.

СМИ сообщили, что Россия и Саудовская Аравия договорились о существенном сокращении добычи нефти.

Россия заявляла, что готова пойти на сокращение добычи нефти, если на это пойдут страны ОПЕК и США. Президент Владимир Путин говорил, что сокращение может составить около 10 млн баррелей.