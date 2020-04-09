Генсек ОПЕК назвал «ужасающим» разрыв спроса и предложения на рынке нефти

Глава ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, что разрыв спроса и предложения на рынке нефти «ужасает».

«Прогноз выглядел мрачно и в первую неделю марта, но всего за один месяц он изменился до неузнаваемости. Разрыв спроса и предложения ужасает, прогнозные объемы перепроизводства нефти на рынке, особенно во втором квартале, превышают все, что мы видели раньше», – заявил Баркиндо, передает ТАСС.

В начале марта ожидаемый рост мирового спроса на нефть был немногим ниже 100 тыс. баррелей в сутки, на данный момент ожидается снижение спроса на 6,8 млн баррелей в сутки.

«Причем только во втором квартале этот прогнозный показатель приближается к 12 млн баррелей в сутки и в перспективе может быть увеличен. Это огромные цифры, и беспрецедентные в наше время», – подчеркнул он.

Глава ОПЕК призвал участников объединения принять срочные меры по стабилизации рынка нефти, даже если они «не будут легкими», передает РИА «Новости».

Баркиндо добавил, что прогноз по добыче нефти странами, не участвующими в ОПЕК, понижен более чем на 1,5 млн баррелей в сутки, но это несопоставимо с падением спроса.

Руководитель ОПЕК подчеркнул, что свободного места в мировых хранилищах нефти может не хватить уже в мае при сохранении текущего уровня добычи. По его словам, свободных мощностей осталось более 1 млрд баррелей.

«Учитывая нынешний беспрецедентный дисбаланс спроса и предложения, во втором квартале 2020 года может возникнуть колоссальный избыток нефти в объеме 14,7 млн баррелей в сутки», – сказал Баркиндо.

В четверг страны ОПЕК+ вместе с Россией и Саудовской Аравией и государствами вне объединения начали заседание по возможному сокращению добычи нефти. СМИсообщили, что Россия и Саудовская Аравия договорились о существенном сокращении добычи нефти.

Накануне Россия выражала готовность пойти на сокращение добычи нефти в случае аналогичных шагов со стороны ОПЕК и США.