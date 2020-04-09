Стало известно о договоренности России и Саудовской Аравии о сокращении добычи нефти

Россия и Саудовская Аравия договорились о существенном сокращении добычи нефти, сообщили СМИ со ссылкой на источник в ОПЕК.

Еще один источник – из России – сообщил, что страны урегулировали основные противоречия по нефти, согласована новая сделка о сокращении добычи, пишет Reuters.

По словам обоих источников, ОПЕК+ и другие производители обсудят сокращение добычи до 20 млн баррелей в сутки.

Ранее в четверг страны ОПЕК+ вместе с Россией и Саудовской Аравией и государствами вне объединения начали заседание по возможному сокращению добычи нефти.

Накануне Россия выражала готовность пойти на сокращение добычи нефти в случае аналогичных шагов со стороны ОПЕК и США.