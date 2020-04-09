СМИ: Страны ОПЕК+ согласились сократить добычу нефти на 23%

Страны ОПЕК+ пришли к соглашению по добыче нефти, сокращение составит 23% в мае-июне, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Участники ОПЕК+ согласились сократить добычу на 23% в мае-июне», – передает РИА «Новости» сообщение агентства.

Утверждается, что Россия и Саудовская Аравия сократят в мае-июне добычу нефти до уровня в 8,5 млн баррелей в сутки каждая.

СМИ до этого сообщили, что страны ОПЕК+ обсудили сокращение добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки в мае-июне, а глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что сокращение может быть больше этого уровня.