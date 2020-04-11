В апреле ожидается выздоровление более 1 тыс. вирус-положительных россиян

Более 1 тыс. россиян с положительным результатом теста на коронавирус должны выздороветь до конца апреля, сообщил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик Виктор Малеев.

Малеев пояснил, что в большинстве случаев лечение длится примерно две недели, «хотя бывают и тяжелые случаи», когда для выздоровления требуется «и до двух месяцев», передает РИА «Новости».

Таким образом, «можно предположить, что до конца апреля в России будет больше тысячи выздоровевших», сказал он. Малеев указал, что в России «только около 20% тяжелых, остальные средней тяжести и легкие».