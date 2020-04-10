ВОЗ обеспокоилась ростом насилия в семьях из-за самоизоляции

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена сообщениями из многих стран об усилении тенденции насилия в семьях, связанного с ограничительными мерами из-за COVID-19, заявил директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Мы особенно обеспокоены поступающими сообщениями из многих стран о том, что усиливаются тенденции насилия в семье, связанные с мерами, направленными на то, чтобы оставаться дома. Я думаю, что все страны должны обратить на это внимание», – передает РИА «Новости» слова Гебрейесуса на Петербургском международном юридическом форуме, проходящем в формате онлайн.

Директор ВОЗ отметил, что многие страны ввели беспрецедентные меры, чтобы сгладить кривую заболевания COVID-19. По его словам, при осуществлении таких мер необходимо уважать права и достоинство человека, а правительства стран, которые ввели ограничительные меры, должны прозрачно сообщать населению о мерах и их предполагаемой продолжительности.

«Крайне важно, чтобы правительства заверили население в том, что, как только этот кризис закончится, подобные меры будут прекращены, а жизнь сможет вернуться в нормальное, обычное русло», – сказал Гебрейесус.

По словам директора ВОЗ, особенному риску перед коронавирусом подвергаются люди, живущие в определенных условиях: у кого мало ресурсов и ограниченный доступ к медицинскому обслуживанию. «Физическое дистанцированние и мытье рук может оказаться невозможным, что поставит под угрозу целые сообщества, – отметил он.

По словам главы ВОЗ, правительства стран мира должны обозначать сроки чрезвычайных мер и заверить людей в их прекращении после эпидемии коронавируса.

«Правительства стран должны быть прозрачными в отношении своего населения, регулярно информировать о том, какие осуществляются меры, а также по предполагаемой продолжительности этих мер. Крайне важно, чтобы правительства заверили население в том, что как только этот кризис закончится, жизнь сможет вернуться в нормальное обычное русло», – передает ТАСС слова Гебрейесуса.

Он также выразил соболезнования родственникам людей, погибших от COVID-19.

«Я выражаю свои соболезнования всем в Российской Федерации, кто потерял любимых людей из-за COVID-19. Хочу высказать свои наилучшие пожелания всем, кто борется за свою жизнь», слова Гебрейесуса сказал глава ВОЗ.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

За последние сутки в России подтверждено 1786 новых случаев коронавируса в 57 регионах. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 11 тыс. 917 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.

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