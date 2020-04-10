Эксперт объяснил «гневное» упорство Мексики на переговорах ОПЕК+

«Возможно, Мексика за счет этой провокации рассчитывает выторговать какие-то условия у США», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя «гневный» отказ Мексики принять условия соглашения стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки.

«Пока не ясно, будет ли выполняться принятое соглашение, если Мексика не изменит свою позицию. Принципом выполнения соглашения всегда был консенсус среди участников ОПЕК+», – напомнил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Эксперт предположил, что принципиальная позиция Мексики – это переговорная уловка для получения меньшей квоты на сокращение добычи нефти. «Может быть, Мексика за счет этой провокации рассчитывает выторговать какие-то условия у США. Соединенным Штатам это соглашение очень нужно. Им необходимо сделать что-то для роста цен, иначе добыча сланцевой нефти закроется, в результате чего будет много безработных. Перед президентскими выборами Трампу это не нужно», – считает Юшков.

«Если договоренности не будут достигнуты и объемы добычи нефти останутся прежними, то переизбыток черного золота приведет к тому, что через месяц-полтора мировые хранилища будут полностью заполнены. Тогда всем игрокам придется самостоятельно остановить добычу. Соглашение ОПЕК+ и расширенные договоренности с США и Канадой призваны не допустить такого негативного сценария», – подчеркнул собеседник.

Скорее всего, прогнозирует эксперт, Мексика все же пойдет на сокращение объемов добычи. «Не исключено, что на нее придется надавить США, которые до этого давили на Саудовскую Аравию. Давление со стороны США ускорило возвращение саудитов за стол переговоров», – напомнил Юшков.

Он также призвал обратить внимание на заявления представителей тех стран, которые не участвуют в соглашении по нефти.

«Изначально Россия настаивала на том, чтобы США, Канада и другие страны тоже взяли на себя определенные обязательства. Но пока США говорят лишь о естественном снижении добычи нефти, намекая на то, что при нынешних ценах объемы добычи будут падать, поэтому им незачем брать квоты. Кроме того, у властей США нет полномочий, чтобы указывать компаниям, сколько им нужно добывать нефти», – заключил эксперт.

Накануне большинство стран ОПЕК+ договорились совокупно сократить добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки на период май-июнь, но сделка требует согласия Мексики, которая не соглашается усилить свое сокращение добычи на 64 тыс. баррелей.

Ранее сообщалось, что Мексика угрожала выйти из ОПЕК+. В итоге она «с гневом» покинула заседание, которое продолжилось без нее. По имеющейся информации, от Мексики ждут сокращения добычи нефти на 400 тыс. баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.

Ранее состоялась телефонная конференция, в которой приняли участие глава российского государства Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд.

По словам Трампа, страны ОПЕК+ близки к соглашению по сокращению добычи нефти. «Они, возможно, объявят что-то сегодня или завтра. Либо так, либо иначе. Может, будет что-то хорошее, может, не очень хорошее», – сказал он.