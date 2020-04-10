Мексика «с гневом» покинула заседание ОПЕК+

Заседание ОПЕК+ по вопросу сокращения добычи нефти продолжается без Мексики, сообщили источники в делегациях.

Источники РИА «Новости» сообщили, что «делегация Мексики покинула заседание», так и не согласившись на предлагаемую сделку. Разногласия вызвал базовый уровень отсчета сокращения добычи для страны.

Вероятность подписания соглашения ОПЕК+ остается, несмотря на позицию Мексики, сообщил источник.