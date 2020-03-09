Золото впервые за восемь лет подорожало до 1,7 тыс. долларов за унцию

Цена на золото в ходе торгов в понедельник впервые с декабря 2012 года выросла на 1,9% и составила 1704,3 доллара за тройскую унцию.

По состоянию на 12.45 мск котировки цен на золото перешли к снижению. Драгметалл торговался на уровне 1663,5 доллара за тройскую унцию, что на 0,5% ниже уровня закрытия предыдущих торгов, передает ТАСС.

В свою очередь акции крупнейшей российской золотодобывающей компании «Полюс» растут в понедельник на 0,5%, акции Polymetal – снижаются на 1,9%, Petropavlovsk – на 4,8%, свидетельствуют данные торгов Лондонской фондовой биржи.

По мнению старшего директора – руководителя группы оценки рисков устойчивого развития группы корпоративных рейтингов АКРА Максима Худалова, акции российских золотодобытчиков падают на эмоциях, но в скором времени продолжат рост. В целом акции золотодобывающих компаний могут вырасти на фоне обвала цен на нефть, так как цена золота вряд ли снизится, считают аналитики.

Напомним, 6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу относительно новых договоренностей. Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия – еще больше сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса. На этом фоне цены на нефть рухнули более чем на 30%, но уже днем в понедельник отыграли треть обвала.

Курс евро на международных торгах превысил 85 рублей, курс доллара поднялся выше 74 рублей. Бумаги российских компаний также рухнули на бирже в Лондоне. В то же время Минфин заявил о достаточном количестве средств ФНБ для покрытия доходов при падении цены на нефть. Банк России решил не покупать валюту на внутреннем рынке в рамках реализации бюджетного правила на 30 дней.