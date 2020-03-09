МЭА спрогнозировало крупнейшее с 2009 года падение спроса на нефть

Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз спроса на нефть в 2020 году на 1,1 млн баррелей в сутки на фоне распространения коронавируса по всему миру.

По данным МЭА, спрос на нефть в 2020 году впервые с 2009 года упадет на 90 тыс. баррелей в сутки в сравнении с данными по спросу годом ранее. «В первом квартале 2020 года спрос на нефть в Китае упал на 1,8 млн баррелей в сутки в годовом выражении, в мире этот показатель снизился на 2,5 млн баррелей в сутки. Мы допускаем, что спрос на нефть восстановится до близкого к нормальным значениям во втором полугодии 2020 года», – говорится в отчете, передает ТАСС.

Кроме того, МЭА отмечает, что в 2020 году впервые за последнее десятилетие возможно снижение мирового спроса на нефть из-за сокращения потребления в Китае, на долю которого приходилось более 80% роста мирового спроса на сырье в 2019 году, а также на фоне снижения объемов торговли и спада спроса на путешествия.

В Международном энергетическом агентстве также уверены, что распространение коронавируса в Северной Америке и Европе окажет меньшее влияние на мировой спрос на нефть, чем вспышка заболевания в Китае. «Меры по сдерживанию распространения коронавируса, введенные в Северной Америке, Европе и в других местах, как ожидается, окажут меньшее влияние на спрос на нефть, чем в Китае. Тем не менее, спрос со стороны авиационного сектора будет по-прежнему страдать от сокращения мировых авиаперевозок», – говорится в отчете.

В настоящее время МЭА оценивает мировой спрос на нефть в 2020 году на уровне 99,9 млн баррелей в сутки, что на 90 тыс. баррелей в сутки меньше, чем в 2019 году. В февральском отчете МЭА прогнозировало, что спрос на нефть в 2020 году будет расти на 825 тыс. баррелей в сутки. В мартовском отчете агентство также отмечает, что ближайшие перспективы мирового рынка нефти будут зависеть от того, насколько успешны будут действия властей разных стране по сдерживанию вспышки коронавируса.

В случае реализации пессимистичного сценария, предполагающего гораздо более медленное восстановление стран Азии и Европы от последствий коронавируса, спрос на нефть может упасть на 730 тысяч баррелей в сутки, считает МЭА, передает РИА «Новости».

В МЭА также отметили, что мировой спрос на нефть до 2025 года вырастет на 5,7 млн баррелей в сутки, при этом темп роста снизится с 1,5 млн до 950 тыс. баррелей в сутки. Это связано со стагнацией спроса на дизельное топливо и бензин в связи с появлением новых стандартов работы и электрических автомобилей.

В агентстве добавили, что страны ОПЕК+ в феврале сократили добычу нефти в рамках Венского соглашения на 1,89 млн баррелей в сутки вместо положенных 1,7 млн б/с. Таким образом, условия сделки выполнены на 112%.

Напомним, в конце прошлой недели участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу относительно новых договоренностей – изменения их параметров либо продления срока действия. В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия – дополнительно сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса. На этом фоне цены на нефть рухнули более чем на 30%, так цена барреля нефти Brent упала до минимума с 27 июня 2017 года.

Курс евро на международных торгах превысил 85 рублей, курс доллара – выше 74 рублей. Минфин заявил о достаточном количестве средств ФНБ для покрытия доходов при падении цены на нефть. Банк России решил не покупать валюту на внутреннем рынке в рамках реализации бюджетного правила на 30 дней.