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Донецк стал площадкой федерального марафона «Знание. Первые» в новых регионах
В столице Донбасса прошла церемония открытия федерального марафона «Знание. Первые» в новых регионах, посвященного 80-летию Победы, с участием ветеранов и молодежи.
Открытие прошло в Донецке при поддержке Министерства молодежной политики региона, сообщается на сайте общества «Знание».
В приветственном видеообращении глава Донецкой народной республики Денис Пушилин отметил важность сохранения исторической памяти и подчеркнул роль молодежи в этом процессе. Он заявил: «Сегодня в центре внимания тема победы в Великой Отечественной войне. Мы должны знать, что без побед прошлого не было бы настоящего и будущего. Это наша общая память. Радует, что молодежь играет ключевую роль в ее сохранении».
Врио председателя правительства ДНР Андрей Чертков выступил с лекцией о трудовых подвигах женщин Донбасса в годы войны, отметив, что их стойкость и труд стали примером для всех поколений. После лекции студенты донецких вузов обсудили с Чертковым вопросы сохранения исторических памятников, поддержки волонтерских движений и развития городов.
Студентка Донецкого государственного университета Елизавета Козлова прокомментировала итоги диалога, заявив, что лекция вдохновила ее выбрать путь в молодежной политике и осознать важность поддержки своей родины даже вне фронта.
Федеральный просветительский марафон «Знание. Первые» проходит с 28 по 30 апреля, центральной площадкой стал город Москва — Музей Победы на Поклонной горе. Масштабное событие посвящено 80-летию Великой Победы и объединило молодежь с героями, ветеранами, первыми лицами государства, деятелями культуры и искусства, науки и общественности. В этот раз к марафону присоединились не только российские ребята, но и представители Узбекистана, Беларуси, Таджикистана, Венгрии, Казахстана, Анголы, Мадагаскара и Монголии.