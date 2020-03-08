В штате Орегон объявлен режим ЧС из-за коронавируса

Губернатор американского штата Орегон Кейт Браун объявила о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с угрозой распространения нового коронавируса.

Браун уточнила, что режим ЧС вводится сроком на 60 дней, однако может быть продлен до того времени, пока будет сохраняться опасность здоровью населения, передает ТАСС.

«Я заверяю вас, что местные власти и руководство штата круглосуточно работают над тем, чтобы справиться с кризисом», – подчеркнула губернатор в эфире телекомпании ABC.

По данным врачей, к настоящему моменту в Орегоне зафиксированы 14 случаев заражения новым коронавирусом.

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Орегон расположен на Западном побережье США между штатами Калифорния и Вашингтон. В этих двух штатах к настоящему моменту зафиксировано наибольшее число летальных исходов заболевания, вызванного новым коронавирусом.

Накануне режим чрезвычайной ситуации в связи с распространения коронавируса объявил губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо. В пятницу президент США Дональд Трамп выделил на борьбу с коронавирусом 8,3 млрд долларов.

По данным The New York Times, число инфицированных коронавирусом на территории США превысило 250 человек,. Общее число жертв нового коронавируса на территории Соединенных Штатов достигло 17.

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