Началась международная акция Make her smile

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7 марта, суббота  |  Последнее обновление — 17:23  |  vz.ru
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Украина распугивает потенциальных инвесторов грабежом российских банков

Киев незаконно продал российские активы на УкраинеФото: REUTERS/Konstantin Chernichkin
Киев экспроприировал собственность российского ВЭБа на территории Украины. Тем самым проигнорировано решение Стокгольмского арбитража о запрете продажи акций украинской «дочки» российского банка. Любопытно, что Киев обосновывает свои действия решением другого международного суда – в Гааге. А в основе судебных споров лежит одно и то же соглашение России и Украины от 1998 года. Как же разрешится эта юридическая коллизия? Подробности...
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Почему Европа проигнорирует призывы прибалтов не ехать в Москву на 9 мая

Пять лет назад на параде в честь 70-летия ПобедыФото: Алексей Дружинин/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
Чем ближе к празднованию 75-летия Победы, тем заметнее будут попытки отговорить приглашенных иностранных лидеров от поездки в Москву на 9 мая. Например, министр иностранных дел Литвы агитирует европейских коллег не ехать на парад прямо во время саммита в Хорватии. Впрочем, эти усилия недругов России ни к чему не приведут. Подробности...
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Румыния поссорилась с Россией из-за золотых табличек на неизвестном языке

На 513 табличках, найденных в Румынии, были выгравированы картинки и тексты на неизвестном языкеФото: из личного архива
Алексея Умнова-Денисова
«Из-за наличия фотографий золотых румынских пластинок власти обвинили меня в их краже, хотя сами заявляют, что ими не владеют. Потому я собираюсь обратиться к юристу, чтобы привлечь румын к ответственности», – рассказал газете ВЗГЛЯД ученый-лингвист Алексей Умнов-Денисов. Ранее ему запретили въезд в Бухарест, что вызвало скандал в российско-румынских отношениях.  Подробности...
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Министра обороны Украины выбрала женщина

Алексей Таран сначала уволился из украинской армии, а потом возглавил ееФото: Генеральний штаб ЗСУ/youtube
Положение на фронтах в Донбассе, возможно, станет более спокойным – по крайней мере, именно такой вывод можно сделать из характеристики человека, который стал новым министром обороны Украины. Чем интересен этот украинский генерал, какие скандалы с ним связаны и почему его назначение на высокий пост связывают с женщиной? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Цена на нефть как замена демократии

Сергей Мардан, публицист
Если противостояние СССР и США носило исключительно идеологический смысл, то сегодня никакого идеализма в мировой политике не осталось вообще. Политика теперь делается всегда с использованием калькулятора. Подробности...

Российские журналисты стали мишенью

Павел Волков, публицист
Наличие информационной войны – не новость. Но на то она и информационная, чтобы продвигать свои интересы без физического насилия. Но многие страны ведут войну против журналистов. А это уже игра без правил. Подробности...

Около 2024 года в России что-то изменится

Дмитрий Ольшанский, публицист
Ограничительный принцип должен быть только один: нельзя ничего сдавать и нельзя никого предавать. И не должно быть такой «свободы», ценой которой будет это предательство, эта сдача. Подробности...
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      Обсуждение: 8 комментариев
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              Началась международная акция Make her smile

                 7 марта 2020, 16:50
              Фото: Гайдаров Руслан/координатор акции "Make her smile" в Киргизии
              Текст: Андрей Резчиков

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              Во многих странах мира началась акция Make her smile. Волонтеры поздравляют женщин с Международным женским днем. Впервые акция была запущена в 2017 году по инициативе будущих участников XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. О том, как акция проходит в Болгарии и Киргизии, активисты рассказали газете ВЗГЛЯД.

              «Мы сейчас стрижем и красим волосы бабушкам в доме престарелых. Мы готовим их к завтрашнему празднику. Поздравить бабушек придет мер города Силистра. Мы сделаем для них большую акцию», – рассказала газете ВЗГЛЯД болгарский волонтер, руководитель команды Future team Гинка Янкова, которая сейчас находится в Силистре.

              По ее словам, волонтеры пришли в два дома престарелых, один частного типа, а другой – крупный – государственный. Среди пациентов домов престарелых много людей с деменцией, поэтому они слабо реагируют на происходящее, «но большая часть рада». «Многие бабушки очень рады, дети редко посещают их. А когда они видят нас, то говорят нам, что мы напоминаем им их детей, внуков. Им очень приятно», – отметила волонтер.

              Янкова отметила, что в воскресенье поздравлять обитателей домов престарелых будут дети в национальных костюмах. Кроме того, волонтеры помогут престарелым людям сделать праздничные открытки.

              «Эти открытки я отправлю в дома престарелых Пятигорска и Кисловодска. Местные волонтеры лично передадут эти открытки. Я рассчитываю, что в ответ там тоже сделают открытки и произойдет своего рода обмен. Дело в том, что уже несколько лет обитатели домов престарелых в России и Болгарии переписываются друг с другом», – рассказала волонтер.

              С пятницы по воскресенье во многих странах мира проходит акция Make her smile. В ее рамках волонтеры поздравляют женщин с Международным женским днем. Она впервые была запущена в 2017 году по инициативе будущих участников XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, и теперь объединяет людей из разных уголков мира.

              В 2018 году ее продолжили члены движения Future Team: они не только поздравляли женщин онлайн, но и дарили букеты и подарки на центральных улицах и площадях различных городов.

              Кроме того, волонтеры активно призывают всех мужчин присоединяться к акции. Для участия необходимо выложить в социальную сеть поздравления с Международным женским днем с хештегом #MakeHerSmile, а самые интересные посты появятся на официальном сайте акции www.makehersmile.world.

              В Киргизии в рамках акции волонтеры дарили накануне цветы возле памятника писателю Чингизу Айтматову в центре Бишкека. «Для многих женщин получить от волонтеров цветы было неожиданно и необычно. Не так часто, тем более, у памятника Чингизу Айтматову, девушки получают цветы просто за то, что они есть. Когда начали дарить цветы в общественном транспорте, все оживились и стали нас благодарить за приятный сюрприз», – рассказал газете ВЗГЛЯД координатор акции Руслан Гайдаров.

              Как рассказала женщина по имени Тамара, которая тоже получила цветы, такое внимание со стороны других позволило ей почувствовать себя «особенной и важной для общества». «Очень приятно, когда тебе оказывают такие знаки внимания», – отметила Тамара.

              По словам Гайдарова, мероприятию, которое проводилось в Бишкеке второй раз, не помешала холодная и дождливая погода. В ней участвовали члены Future Team Kyrgyzstan и студенты Кыргызско-Российского славянского университета им. Б.Н. Ельцина. Свыше 200 женщин получили поздравления и приятные подарки. В следующем году волонтеры планируют провести акцию и в других городах страны.

              Другие акции Make her smile проходят в Македонии, Намибии, Румынии, США, Узбекистане, Бразилии, Великобритании, Германии, Ирландии, Мексике, ЮАР, Израиле, Эстонии, Сербии, Италии, Индии, Испании и Канаде.


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