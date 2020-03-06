Западные СМИ оценили договоренность Путина и Эрдогана по Идлибу

Прошедшая в четверг в Кремле встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана оказалась в центре внимания западных СМИ, некоторые издания пришли к выводу, что Москва заключила выгодные для себя соглашения.

Немецкое радио Deutschlandfunk отметило, что Москва на переговорах добилась всех желаемых целей, передает РИА «Новости».

«Турецкая сторона сохраняет контроль над частью региона, российская военная полиция создает буферную зону. Такой сценарий основывается на соглашении, достигнутом полтора года назад в Сочи, и он в российских интересах. Москва получает желаемое», – сказал немецкий журналист.

Он отметил, что Москва с 2015 года достигает всех поставленных в Сирии целей.

По его мнению, Москва в сирийском конфликте занимает более выгодное положение, чем Анкара.

Французское издание Le Monde полагает, что переговоры в Кремле можно назвать провалом для Анкары.

«Договор стал поражением для президента Эрдогана, поскольку не учитывает его главные требования. В документе не говорится ни слова об окруженных режимом Асада турецких наблюдательных постах и появившихся после начала боев беженцах. Наконец, Дамаск оставляет за собой захваченную территорию, хотя Анкара требовала отступления сирийских сил», – отмечается в материале.

Эксперты издания в то же время отметили, что достигнутые соглашения между лидерами могут оказаться хрупкими.

Американский журнал National Interest в своем материале отметил, что соглашение, достигнутое в Кремле, полностью противоречит требованиям оссекретаря США Майка Помпео. По утверждению автора статьи, эти договоренности – «провал турецкого гамбита» Вашингтона.

«Это соглашение поставило крест на очередной попытке Помпео заключить американо-турецкий альянс против Асада, которого поддерживают Иран и Россия», – говорится в тексте.

Напомним, в пятницу в полночь по местному времени (01.00 мск) в Идлибской зоне деэскалации в Сирии начал действовать режим прекращения огня, о котором договорились в ходе переговоров в Москве президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган.