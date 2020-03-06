Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 100 тыс. человек

Общее число людей, заразившихся новым типом коронавируса, превысило 100 тыс., свидетельствуют данные по официальным заявлениям властей более чем 80 стран, где были выявлены случаи заболевания.

Большая часть – около 55 тыс. человек – уже выздоровели и были выписаны из больниц, однако в некоторых случаях фиксируется повторное заражение. Число летальных случаев превышает 3,4 тыс., что означает смерть 3,4% заразившихся, сообщает ТАСС.

При этом о точных показателях смертности от вируса говорить преждевременно, так как распространение вируса продолжается, а зараженные проходят лечение в больницах.

Более 80% всех случаев приходится на Китай, где вирус обнаружен у 80,7 тыс. человек. В КНР в общей сложности выздоровели 53,8 тыс. человек (более 60% заразившихся), умерли около 3 тыс. человек (примерно 3,7% заразившихся).



Наибольшее число случаев заражения за пределами Китая зафиксировано в: Южной Корее (6 тыс. 593 заразившихся, более 100 выздоровели, 42 умерли); Иране (4 тыс. 747 заразившихся, более 500 выздоровели, 124 умерли); Италии (3 тыс. 858 заразившихся, 414 выздоровели, 148 умерли);

Японии (1 тыс. 74 заразившихся, 248 выздоровели, 12 умерли).



Также более 100 случаев зафиксировано еще в восьми странах – Германии, Франции, Испании, США, Великобритании, Сингапуре, Бельгии и Швеции.

Также сообщалось, что за последние сутки большинство новых жертв коронавируса COVID-2019 и случаев заражения зарегистрировано за пределами Китая.

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