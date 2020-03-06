Большинство новых заражений COVID-2019 за сутки произошло вне Китая

За последние сутки большинство новых жертв коронавируса COVID-2019 и случаев заражения зарегистрировано за пределами Китая, сообщила Всемирная организация здравоохранения.

Выявлен 2 тыс. 241 новый случай заражения коронавирусом. Из них 143 зафиксированы в Китае, передает ТАСС.

За сутки жертвами коронавируса стали 84 человека, при этом в Китае умер 31 человек, за пределами Китая – 53, передает РИА «Новости».

Всего в мире зарегистрировано 95 тыс. 333 подтвержденных случая заражения (80,5 тыс. – в Китае, 14,7 тыс. – в других странах).

В Китае в результате коронавируса умерли 3 тыс. 15 человек, в остальных государствах – 267.

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Напомним, гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус всерьез озабочен скоростью распространения нового коронавируса на территории стран, где уровень здравоохранения оставляет желать лучшего.

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