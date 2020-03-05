В России появился новый вид телефонного мошенничества

В Центральном банке России прокомментировали новый вид телефонного мошенничества. Так, жительница столицы пожаловалась на звонок от лжесотрудника регулятора, который предложил перевести накопившийся на ее счете кешбэк на банковскую карту.

В ЦБ назвали инцидент «классическим примером социальной инженерии», которой пользуются мошенники, передает «Москва 24».

«Они пытаются сыграть на желании человека внезапно обогатиться, получить якобы положенную компенсацию, а Центральный банк упоминают для авторитетности, рассчитывая, что в нюансах работы этой организации с физлицами потенциальная жертва не разбирается», – пояснили в пресс-службе Банка России по Центральному федеральному округу.

Банк России не работает напрямую с физлицами, поэтому ни счетов, ни карт, ни тем более накопленного кешбэка в Центральном банке у граждан быть не может. «Никогда не сообщайте никому конфиденциальные данные: секретный код на обратной стороне вашей карты, коды из СМС, логин и пароль от онлайн-кабинета в вашем банке», – сообщили в пресс-службе Банка России по ЦФО.

Специалисты ЦБ РФ советуют россиянам прерывать разговоры от незнакомых номеров, если звонящий незнакомец говорит о том, что деньги надо срочно «спасти» от мошенников, перевести на резервный счет, либо о том, что вам положены какие-либо выплаты, компенсации или даже выигрыш в лотерею. Сразу после поступившего звонка необходимо перезвонить по официальному номеру организации и сообщить о звонке, чтобы сотрудники банка могли уточнить информацию. Ни в коем случае не стоит перезванивать на незнакомый номер.

Отметим, злоумышленники придумывают все новые способы мошенничества. Кроме того, в последнее время участились случаи обмана через «программы лояльности».