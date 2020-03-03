Резко выросло число мошенничеств с бонусными баллами россиян

В 2019 году резко возросло число случаев мошенничества с картами лояльности россиян, сообщил глава отдела по противодействию мошенничеству центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

«В последнее время в России наметилась тенденция к повышению интереса злоумышленников к программам лояльности. С этой проблемой сталкиваются телеком-операторы, транспортные компании и крупные розничные сети. Например, по нашим данным, в 2019 году происходили всплески мошеннической активности, когда число попыток нелегитимного использования бонусных баллов в программах отдельных компаний достигало нескольких тысяч в месяц», – рассказал Сизов, передает РИА «Новости».

В числе 30 крупнейших программ лояльности объем безналичных денег составляет порядка 50 млрд рублей. Баллы в программах лояльности крупных ритейлеров сопоставимы с депозитами в банке, замыкающем топ-70 кредитных организаций страны.

«При этом важно отметить, что во многих случаях бонусные баллы монетизируются: в зависимости от программы размер возврата может варьироваться от 30 до 50% от суммы баллов», – сказал Сизов.

В 2019 году число мошеннических действий к программам лояльности увеличилось из-за массовой цифровизации этих программ, пояснил эксперт. Большинство компаний переводят управление операций по списанию бонусов в цифровой формат, что удобно для клиентов, но увеличивает риски.

Программы лояльности обычно слабо защищены, а мониторинг операций по ним не проводится, большинство граждан не беспокоятся об их безопасности и даже не знают, сколько баллов у них есть.

Бонусными программами пользуются «начинающие» хакеры, в том числе несовершеннолетние или студенты, сказал Сизов.

Всего есть две основных мошеннических схемы для отъема денег с программ лояльности.

«Первая предполагает взлом личного кабинета и дальнейшее неправомерное использование накопленных бонусов. Компрометацию таких аккаунтов упрощают частые утечки баз данных с учетными записями и слабая парольная политика многих пользователей», – сообщил эксперт.

Вторая заключается в нелегитимной регистрации бонусов для их использования вместо накопившего эти баллы человека.

«Сегодня широко распространены программы лояльности, в которых для списания бонусов необходимо пройти дополнительную процедуру, чем пользуются злоумышленники, регистрируя на себя чужие баллы. Данная схема также проста в реализации: мошенники находят бонусные баллы путем перебора программ лояльности, при этом для списания им не требуется подтверждать личность», – заключил эксперт.

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