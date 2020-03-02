Россиян предупредили о новом способе мошенничества

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) предупредила граждан о случаях мошенничества со стороны злоумышленников, представляющихся сотрудниками ведомства.

«Злоумышленники звонят в кредитные организации и от имени руководства подразделения центрального аппарата Росфинмониторинга или его территориального органа требуют предоставить конфиденциальную информацию (паспортные данные, номера банковских карт и др.)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Также мошенники могут попросить адрес электронной почты, на который рассылают вредоносное программное обеспечение.

В Росфинмониторинге подчеркнули, что формат предоставления информации в службу не предусматривает предоставление данных по телефонному звонку.

«Федеральная служба по финансовому мониторингу просит проявить бдительность, чтобы не стать жертвой мошенников», – добавили в ведомстве.

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