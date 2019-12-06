Сбербанк назвал самые популярные способы кражи денег с карт

Популярными схемами у злоумышленников для кражи денег с карт клиентов Сбербанка являются звонки якобы от службы безопасности, покупателя и брокера, а также «опросы от имени банка», сообщили в кредитной организации.

Так, представившись сотрудником службы безопасности, мошенник сообщает, что банк якобы выявил подозрительную операцию с картой, а затем он просит назвать полные данные карты, код безопасности на оборотной стороне карты, код из СМС или пароли от «Сбербанк онлайн», чтобы «защитить» деньги.

«Для убедительности (мошенник) может сказать, что включает программу-робот, что только роботизированной системе можно сообщать данные. Кроме того, может предложить перевести деньги на «защищенный счет» персонального менеджера», – передает РИА «Новости» сообщение Сбербанка.

В банке добавили, что при получении такого звонка клиент не должен совершать никаких операций по инструкциям звонящего. При этом как только звонящие попросят предоставить данные от карты или интернет-банка, стоит повесить трубку, позвонить в банк и сообщить о случившемся.

Второй распространенной схемой является «звонок от покупателя». Если клиент банка оставлял свое имя и номер телефона на сайте бесплатных объявлений, мошенник может представиться потенциальным покупателем и попросить для оплаты не только номер карты, но и ее код безопасности или код из СМС-сообщения. В банке напомнили, что для перевода на карту покупателю достаточно знать ее номер или привязанный к ней телефон.

Также злоумышленник может выдать себя за сотрудника брокерской или дилерской компании и предложить инвестировать деньги с высокой доходностью. При этом как только клиент соглашается открыть счет и переводит мошеннику деньги, он просто пропадает, а деньги уже не вернуть.

Наконец, мошенники часто устраивают онлайн-опросы якобы от имени банка, за прохождение которых обещают начислить денежное вознаграждение. Однако довольно часто злоумышленники просят перечислить «закрепительный платеж» для подтверждения карты и перечисления бонусов, а затем пропадают. Следует помнить, что Сбербанк никогда не проводит опросы за вознаграждение, подчеркнул банк.

При этом в пресс-службе Сбербанка сообщили, что роста активности телефонного мошенничества по отношению к своим клиентам банк не наблюдает. При этом банк выявляет 96% всех попыток мошенничества.

Напомним, в ноябре руководитель лаборатории компьютерной криминалистики компании Group-IB Валерий Баулин заявил газете ВЗГЛЯД, что самый популярный вид кибермошенничества в России – вишинг, когда злоумышленник звонит жертве и представляется сотрудником банка или какого-либо ведомства.