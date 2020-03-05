ВОЗ оценила возможность заражения коронавирусом от животного

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изучает случай заражения новым коронавирусом собаки в Гонконге, однако данных о возможной передаче вируса от человека к животному нет, заявила глава подразделения экстренных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

«Мы в курсе про собаку в Гонконге, которая получила позитивный тест на коронавирус. Собака справляется. У нее нет симптомов, это старая собака. Но это только одна собака… Мы знаем только об одном животном, у которого тесты обнаружили вирус. Мы не думаем, что это является основным способом распространения. У нас нет подтверждения передачи вируса от собаки к человеку и от человека к собаке. Но это только один пример, который необходимо больше изучить», – приводит ее слова РИА «Новости».

Напомним, предварительные анализы выявили наличие вируса в организме собаки, чей хозяин уже заражен вирусом. Пес направлен на карантин, в его организме коронавирус обнаружен в незначительном количестве.